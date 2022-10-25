«Коламбус» вывел Лайне из списка травмированных, нападающий Дэнфорт пропустит полгода после операции

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«Коламбус» вывел нападающего Патрика Лайне из списка травмированных. Финский форвард полностью восстановился после повреждения, сообщает пресс-служба клуба.
А вот нападающий Джастин Дэнфорт выбыл на длительный срок. Он пропустит шесть месяцев после операции на бедре.
В этом сезоне 24-летний Лайне успел провести 1 матч и забросил 1 шайбу.
29-летний Дэнфорт набрал 3 (2+1) очка в 6 матчах. Отметим, что экс-форвард «Витязя» пропустил большую часть прошлого сезона НХЛ также из-за травмы.