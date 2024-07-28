«Коламбус» заключил трехлетний контракт с российским нападающим Марченко

«Коламбус» объявил о подписании трехлетнего контракта с российским нападающим Кириллом Марченко.

По новому соглашению средняя зарплата 24-летнего хоккеиста составит 3,85 миллиона долларов в год.

Марченко выступает за «Блю Джекетс» с 2022 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 23 шайбы и отдал 19 результативных передач.

«Коламбус» по итогам сезона-2023/24 занял заключительное, 16-е место в таблице Восточной конференции НХЛ.