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Сегодня, 16:17

«Коламбус» заключил трехлетний контракт с российским нападающим Марченко

Хоккеист «Коламбуса» Кирилл Марченко.
Кирилл Марченко.
Фото из соцсетей Кирилла Марченко
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«Коламбус» объявил о подписании трехлетнего контракта с российским нападающим Кириллом Марченко.

По новому соглашению средняя зарплата 24-летнего хоккеиста составит 3,85 миллиона долларов в год.

Марченко выступает за «Блю Джекетс» с 2022 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 23 шайбы и отдал 19 результативных передач.

«Коламбус» по итогам сезона-2023/24 занял заключительное, 16-е место в таблице Восточной конференции НХЛ.

Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
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