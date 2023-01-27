«Анахайм» прервал победную серию «Колорадо». Куликов сделал голевую передачу

«Анахайм» на выезде выиграл у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Дакс» прервали шестиматчевую победную серию «Эвеланш».

Российский защитник «Анахайма» Дмитрий Куликов сделал одну голевую передачу.

«Колорадо» идет на 8-м месте в Западной конференции — 55 очков. «Анахайм» располагается на предпоследней строчке — 35 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Анахайм» — 3:5 (1:1, 2:1, 0:3)

Голы: Рантанен — 33 (Тэйвз, Макар), 3:56 — 1:0. Ватрано — 9 (Фаулер), 9:46 — 1:1. Жирар — 4 (Маккиннон, Родригес), 21:13 — 2:1. Рантанен — 34 (бол., Жирар, Мальгин), 36:09 — 3:1. Ватрано — 10, 38:37 — 3:2. Хенрик — 18 (Терри, Бенуа), 49:42 — 3:3. Мактавиш — 10 (Сильферберг, Куликов), 50:06 — 3:4. Ватрано — 11 (п.в., Фаулер), 59:10 — 3:5.

Вратари: Францоуз (57:44 — 58:59, 59:02 — 59:10) — Гибсон.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 43 (18+13+12) — 32 (7+11+14).

Наши: — - Куликов (20.44/3/+3).

27 января. Денвер. Ball Arena. 18124 зрителя.