«Колорадо» дома обыграл «Анахайм», у Ничушкина голевая передача

12 ноября, 08:24
«Колорадо» на своем льду обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
У хозяев 3 (0+3) очка набрал Нэйтан Маккиннон, по шайбе забросили Габриэль Ландескуг, Мартин Нечас и Паркер Келли, также результативной передачей отметился российский нападающий Валерий Ничушкин.
У гостей единственный гол на счету Лео Карлссона.
«Эвеланш» набрали 27 очков и лидируют в турнирной таблице Западной конференции, «Дакс» с 23 очками — на второй строчке «Запада».
Андрей Андрей
интересно,сможет ли он набрать форму,все таки уже не 20-ть.
12.11.2025
Алексей Х
Ландескога с первым голом в регулярке за 3 года! С передачи Валеры между прочим (хотя там было добивание после броска, но в статистику и в историю Колорадо Ничушкин вошёл).
12.11.2025