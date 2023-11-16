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Сегодня, 07:41

«Колорадо» разгромил «Анахайм». Ничушкин оформил дубль

Евгений Козинов
Корреспондент
16 ноября. Колорадо — Анахайм — 8:2.
Фото USA Today Sports
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«Колорадо» переиграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:2. «Эвеланш» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий Валерий Ничушкин оформил дубль. Голкипер Александр Георгиев отразил 15 из 17 бросков и отметился голевой передачей.

«Колорадо» набрал 20 очков и поднялся на 4-е место в Западной конференции. «Анахайм» идет на 7-й строчке — 18 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Анахайм» — 8:2 (2:1, 1:0, 5:1)

Голы: Жирар — 1 (Джонсон, Татар), 6:40 — 1:0. Ничушкин — 4 (Тэйвз, Макар), 12:40 — 2:0. С. Кэррик — 4 (Гудас, Макгинн), 19:27 — 2:1. Олофссон — 2 (О`Коннор, Кивиранта), 34:33 — 3:1. Колтон — 5 (О`Коннор, Вуд), 43:53 — 4:1. Ничушкин — 5 (бол., Макар, Маккиннон), 45:51 — 5:1. Джонс — 1 (Хенрик, Сильферберг), 49:41 — 5:2. Кивиранта — 1 (Жирар, Георгиев), 53:13 — 6:2. Кольяно — 1 (Кивиранта, Джонсон), 53:34 — 7:2. Тэйвз — 2 (Макар, Маккиннон), 55:18 — 8:2.

Вратари: Георгиев — Достал.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 38 (17+11+10) — 17 (3+9+5).

Наши: Ничушкин (21.46/5/+2) — Любушкин (21.52/0/-3), Минтюков (18.26/0/-2).

16 ноября. Денвер. Ball Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Колорадо Эвеланш
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