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НХЛ

Сегодня, 07:38

«Колорадо» выиграл у «Анахайма». Георгиев сделал 32 сэйва

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Колорадо» победил «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Эвеланш» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 32 из 34 бросков по своим воротам.

«Эвеланш» набрали 34 очка и поднялись на 2-е место в Западной конференции. «Дакс» идут на 13-й строчке — 20 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Анахайм» — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Голы: Макдермид — 2 (Маккиннон), 1:40 — 1:0. Маккиннон — 9 (Друэн, Мэнсон), 37:43 — 2:0. О`Коннор — 4 (Маккиннон, Друэн), 46:21 — 3:0. С. Кэррик — 5 (мен.), 50:43 — 3:1. Карлссон — 8 (бол., Терри, Фаулер), 54:11 — 3:2.

Вратари: Георгиев — Гибсон (59:04).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 31 (9+12+10) — 32 (12+7+13).

Наши: — - Любушкин (18.06/1/0), Минтюков (20.38/1/-1).

6 декабря. Денвер. Ball Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Колорадо Эвеланш
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