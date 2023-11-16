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Сегодня, 07:56

«Колорадо» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Колорадо» крупно обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:2.

В составе победителей дублем отметился российский нападающий Валерий Ничушкин, а также по одной шайбе забросили Самюэль Жирар, Фредрик Олофссон, Эндрю Коглиано, Джоэл Кивиранта, Росс Колтон и Девон Тейвз. У «Дакс» отличились Сэм Кэррик и Макс Джонс.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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ХК Анахайм Дакс
ХК Колорадо Эвеланш
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