Две голевые передачи Ничушкина помогли «Колорадо» выиграть у «Аризоны»

«Колорадо» обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У хозяев забросили Натан Маккиннон, Кэйл Макар и Джей Ти Комфер. Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин сделал две результативные передачи. Голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 17 из 18 бросков по своим воротам.

Единственная шайба гостей на счету Клэйтона Келлера.

«Колорадо» занимает пятое место в таблице Западной конференции, у команды 90 очков в 71 матче. «Аризона» идет на 13-й строчке с 66 очками в 73 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Аризона» — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Голы: Маккиннон — 31 (бол., Макар, Ничушкин), 12:52 — 1:0. Келлер — 35 (Шмальц, Мозер), 18:57 — 1:1. Макар — 17 (Маккиннон, Ничушкин), 46:41 — 2:1. Комфер — 16 (бол., Макар, Маккиннон), 51:17 — 3:1.

Вратари: Георгиев — Веймелка.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 31 (9+12+10) — 18 (8+6+4).

Наши: Ничушкин (18.37/4/+1) — -.

25 марта. Денвер. Ball Arena. 18136 зрителей.