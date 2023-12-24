«Колорадо» обыграл «Аризону», Ничушкин забил гол

«Колорадо» дома обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У хозяев гол забил российский нападающий Валерий Ничушкин, ему ассистировал Нэйтан Маккиннон. Ассистентский дубль оформил Логан О`Коннор.

«Колорадо» набрал 44 очка и поднялся на 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Эвеланш» прервали 4-матчевую победную серию «Аризоны».

«Койотс» с 36 очками занимают 8-ю строчку таблицы «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Аризона» — 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Голы: Байрам — 6 (Колтон), 8:37 — 1:0. Ничушкин — 16 (Маккиннон, Тэйвз), 21:27 — 2:0. Мэнсон — 3 (Олофссон, О`Коннор), 33:29 — 3:0. Олофссон — 3 (Кольяно, О`Коннор), 39:52 — 4:0. Керфут — 4 (бол., Карконе, Дурзи), 56:56 — 4:1.

Вратари: Георгиев — Ингрэм.

Штраф: 11 — 9.

Броски: 25 (8+11+6) — 25 (12+5+8).

Наши: Ничушкин (22.52/2/+1) — -.

24 декабря. Денвер. Ball Arena