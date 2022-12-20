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Сегодня, 07:58

«Колорадо» победил «Айлендерс» по буллитам, Георгиев и Сорокин ни разу не пропустили с игры

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Георгиев и Микко Рантанен.
Фото USA Today Sports
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«Колорадо» обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0 Б.

Команды не забросили ни одной шайбы в основное время и в овертайме. Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 26 бросков по своим воротам, а голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин — 46 бросков.

«Колорадо» занимает седьмое место в таблице Западной конференции с 36 очами в 30 матчах, «Айлендерс» идут на восьмой строчке Востока с 38 очками в 33 играх.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Айлендерс» — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Победный буллит: Родригес.

Вратари: Георгиев — Сорокин.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 46 (10+15+19+2) — 26 (11+7+8+0).

Наши: Ничушкин (22.36/2/0) — Романов (22.58/1/0).

20 декабря. Денвер. Ball Arena.

Александр Георгиев
Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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