«Колорадо» победил «Айлендерс» по буллитам, Георгиев и Сорокин ни разу не пропустили с игры

Сегодня, 07:58
«Колорадо» обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0 Б.
Команды не забросили ни одной шайбы в основное время и в овертайме. Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 26 бросков по своим воротам, а голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин — 46 бросков.
«Колорадо» занимает седьмое место в таблице Западной конференции с 36 очами в 30 матчах, «Айлендерс» идут на восьмой строчке Востока с 38 очками в 33 играх.
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Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Айлендерс» — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Победный буллит: Родригес.
Вратари: Георгиев — Сорокин.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 46 (10+15+19+2) — 26 (11+7+8+0).
Наши: Ничушкин (22.36/2/0) — Романов (22.58/1/0).
20 декабря. Денвер. Ball Arena.