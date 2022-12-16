«Колорадо» дома проиграл «Баффало». Ничушкин сделал две голевые передачи

Сегодня, 07:44
«Колорадо» потерпел поражение от «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. «Сэйбрз» одержали вторую победу подряд.
Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился двумя голевыми передачами. Голкипер Александр Георгиев отразил 17 из 20 бросков по воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Баффало» — 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)
Голы: Томпсон — 24 (Миттельштадт, Клэйг), 0:54 — 0:1. Так — 15 (бол., Далин, Томпсон), 7:08 — 0:2. Далин — 10 (Джост, Олофссон), 37:11 — 0:3. Рантанен — 20 (Ничушкин, Лехконен), 48:20 — 1:3. Родригес — 7 (Ничушкин, Макар), 58:38 — 2:3. Козенс — 11 (п.в.), 59:02 — 2:4.
Вратари: Георгиев (58:44 — 59:02, 59:28) — Луукконен.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 42 (12+12+18) — 21 (11+9+1).
Наши: Ничушкин (24.21/3/-1) — -.
16 декабря. Денвер. Ball Arena. 18103 зрителя.