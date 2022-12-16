Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:44

«Колорадо» дома проиграл «Баффало». Ничушкин сделал две голевые передачи

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Колорадо» потерпел поражение от «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. «Сэйбрз» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился двумя голевыми передачами. Голкипер Александр Георгиев отразил 17 из 20 бросков по воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Баффало» — 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Голы: Томпсон — 24 (Миттельштадт, Клэйг), 0:54 — 0:1. Так — 15 (бол., Далин, Томпсон), 7:08 — 0:2. Далин — 10 (Джост, Олофссон), 37:11 — 0:3. Рантанен — 20 (Ничушкин, Лехконен), 48:20 — 1:3. Родригес — 7 (Ничушкин, Макар), 58:38 — 2:3. Козенс — 11 (п.в.), 59:02 — 2:4.

Вратари: Георгиев (58:44 — 59:02, 59:28) — Луукконен.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 42 (12+12+18) — 21 (11+9+1).

Наши: Ничушкин (24.21/3/-1) — -.

16 декабря. Денвер. Ball Arena. 18103 зрителя.

Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Колорадо Эвеланш
2
Читайте также
Овечкин сделал голевую передачу в проигранном матче «Вашингтона» с «Далласом»
Шведка Сильвстедт могла стать горнолыжницей, но предпочла съемки в мужских журналах
«Укрэнерго» объявило чрезвычайную ситуацию
Использованные для атак на Крым беспилотники оказались производства США
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Что происходит с дорогами в Самаре
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Тарасенко в меньшинстве сравнял счет в матче «Сент-Луиса» против «Эдмонтона»

«Сент-Луис» по буллитам обыграл «Эдмонтон». Тарасенко, Бучневич и Барбашев набрали по одному очку