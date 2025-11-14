14 ноября, 10:28
«Колорадо» обыграл «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счетом 6:3.
У «Колорадо» забили Мартин Нечас (дважды), Арттури Лехконен, Брок Нельсон, Гевин Бриндли и Габриэль Ландескуг. У «Баффало» заброшенными шайбами отметились Боуэн Байрам, Джордан Гринуэй и Тэйдж Томпсон.
«Колорадо» (29 очков в 18 матчах) лидирует в Западной конференции. «Баффало» замыкает таблицу Восточной конференции (14 очков после 17 матчей).
