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НХЛ

Сегодня, 07:43

«Колорадо» на своем льду проиграл «Бостону». Георгиев отразил 33 броска

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Колорадо» проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:4. «Эвеланш» потерпели третье поражение подряд.

Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 33 из 37 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Бостон» — 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Голы: Пастрняк — 18 (Крейчи, Грызлик), 23:49 — 0:1. Холл — 10 (Койл, Фредерик), 29:50 — 0:2. Фредерик — 6 (Холл, Койл), 46:24 — 0:3. Холл — 11 (Дебраск), 49:42 — 0:4.

Вратари: Георгиев — Ульмарк.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 23 (11+7+5) — 37 (15+13+9).

8 декабря. Денвер. Ball Arena. 18 119 зрителей.

Александр Георгиев
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Колорадо Эвеланш
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