Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:38

«Колорадо» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Колорадо» дома обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

Российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин забросил победную шайбу.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Колорадо» занимает третье место в таблице Западной конференции НХЛ с 55 очками в 41 матче.

«Бостон» лидирует в таблице Востока с 55 очками в 39 играх.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Колорадо Эвеланш
0
Читайте также
Портал Chess.com заблокировал российского шахматиста Хисматуллина по политическим причинам
Тедеско заявил, что до сих пор является большим фанатом «Спартака»
NYT рассказала о способности планирующих бомб поражать ВСУ даже в подземных бункерах
Автосервисы перечислили главные проблемы китайских машин в морозы
Количество пострадавших в результате взрыва в отеле в Техасе увеличилось до 21
В МЧС назвали причину схода вагонов в Забайкалье
Популярное видео
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

НХЛ: «Рейнджерс» уступили «Ванкуверу», «Колорадо» победил «Бостон». Результаты матчей 9 января

«Филадельфия» обменяла лучшего бомбардира МЧМ-2024 Готье в «Анахайм»