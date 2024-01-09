«Колорадо» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» дома обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

Российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин забросил победную шайбу.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Колорадо» занимает третье место в таблице Западной конференции НХЛ с 55 очками в 41 матче.

«Бостон» лидирует в таблице Востока с 55 очками в 39 играх.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте