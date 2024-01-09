Сегодня, 08:38
«Колорадо» дома обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.
Российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин забросил победную шайбу.
Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
«Колорадо» занимает третье место в таблице Западной конференции НХЛ с 55 очками в 41 матче.
«Бостон» лидирует в таблице Востока с 55 очками в 39 играх.
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