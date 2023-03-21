«Колорадо» разгромил «Чикаго». Георгиев отразил все 27 бросков

«Колорадо» победил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0. «Эвеланш» одержали шестую победу подряд.

Российский голкипер Александр Георгиев отразил все 27 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

«Колорадо» с 88 очками занимает 4-е место в Западной конференции. «Чикаго» располагается на 15-й строчке — 54 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Чикаго» — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Голы: Макдермид — 1 (Хант, Нието), 2:41 — 1:0. Мальгин — 9 (Ничушкин), 26:17 — 2:0. Рантанен — 47 (бол., Комфер, Байрам), 30:54 — 3:0. О`Коннор — 9 (Мальгин, Жирар), 53:33 — 4:0. Мальгин — 10 (Маккиннон, Рантанен), 53:47 — 5:0.

Вратари: Георгиев — Стэлок.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 32 (11+7+14) — 28 (10+12+6).

Наши: Ничушкин (15.04/0/+1) — Зайцев (15.26/1/-3).

21 марта. Денвер. Ball Arena.