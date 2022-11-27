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НХЛ

Сегодня, 07:53

«Колорадо» обыграл «Даллас», у Георгиева 41 сейв

Сергей Разин
корреспондент
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«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Даллас» со счетом 4:1.

В составе «Эвеланш» отличились Натан Маккиннон, Джош Мансон, Драйден Хант и Логан О'Коннор, вратарь Александр Георгиев отразил 41 бросок. У «Старз» единственный гол забил Джо Павелски.

После этого матча «Колорадо» с 25 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Даллас» с 28 очками — на второй строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Даллас» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Маккиннон — 6 (бол.), 2:05 — 1:0. Мэнсон — 2 (Рантанен, Лехконен), 13:51 — 2:0. Павелски — 10 (бол., Хейсканен, Робертсон), 28:13 — 2:1. Д. Хант — 2 (Ньюхук, Каут), 30:43 — 3:1. О`Коннор — 6 (Мэнсон), 47:01 — 4:1.

Вратари: Георгиев — Уэджвуд.

Штраф: 15 — 23.

Броски: 36 (10+10+16) — 42 (16+20+6).

Наши: — - Гурьянов (16.03/2/0).

27 ноября. Денвер. Ball Arena.

НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Колорадо Эвеланш
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