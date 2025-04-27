«Колорадо» выиграл у «Далласа» и сравнял счет в серии Кубка Стэнли

«Колорадо» дома обыграл «Даллас» в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли — 4:0. У хозяев 2 (1+1) очка набрал Габриэль Ландескуг, два голевых паса сделал Брок Нельсон. «Эвеланш» сравнял счет в серии — 2-2. Пятая игра пройдет в Далласе в ночь на 29 апреля. Начало — в 04.30 мск. НХЛ. Плей-офф 1/4 финала конференции «Колорадо» — «Даллас» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) Голы: О`Коннор — 2 (мен.), 12:39 — 1:0. Маккиннон — 4 (бол., Тэйвз, Друэн), 19:36 — 2:0. Ландескуг — 1 (Нельсон), 33:10 — 3:0. Жирар — 1 (Нельсон, Ландескуг), 50:46 — 4:0. Вратари: Блэквуд — Десмит (Эттингер, 20:00). Штраф: 10 — 6. Броски: 48 (12+22+14) — 23 (11+5+7). Наши: Ничушкин (17.49/1/+2) — Дадонов (12.05/1/-2), Любушкин (17.05/2/-1). 27 апреля. Денвер. Ball Arena. 18129 зрителей. Счет в серии: 2-2