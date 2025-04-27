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Сегодня, 07:27

«Колорадо» выиграл у «Далласа» и сравнял счет в серии Кубка Стэнли

Руслан Минаев
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«Колорадо» дома обыграл «Даллас» в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли — 4:0.

У хозяев 2 (1+1) очка набрал Габриэль Ландескуг, два голевых паса сделал Брок Нельсон.

«Эвеланш» сравнял счет в серии — 2-2. Пятая игра пройдет в Далласе в ночь на 29 апреля. Начало — в 04.30 мск.

НХЛ. Плей-офф

1/4 финала конференции

«Колорадо» — «Даллас» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: О`Коннор — 2 (мен.), 12:39 — 1:0. Маккиннон — 4 (бол., Тэйвз, Друэн), 19:36 — 2:0. Ландескуг — 1 (Нельсон), 33:10 — 3:0. Жирар — 1 (Нельсон, Ландескуг), 50:46 — 4:0.

Вратари: Блэквуд — Десмит (Эттингер, 20:00).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 48 (12+22+14) — 23 (11+5+7).

Наши: Ничушкин (17.49/1/+2) — Дадонов (12.05/1/-2), Любушкин (17.05/2/-1).

27 апреля. Денвер. Ball Arena. 18129 зрителей.

Счет в серии: 2-2

1
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Колорадо Эвеланш
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