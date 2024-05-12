«Даллас» выиграл у «Колорадо» и повел в серии Кубка Стэнли

«Даллас» на выезде победил «Колорадо» в третьем матче второго раунде плей-офф НХЛ — 4:1.

У «Старз» дубли оформили Логан Станковен и Тайлер Сегин. Результативной передачей отметился российский форвард гостей Евгений Дадонов. У «Эвеланш» гол забил Микко Рантанен.

«Даллас» повел в серии со счетом 2-1. Четвертый матч пройдет в Денвере 14 мая.

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

«Колорадо» — «Даллас» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы: Стэнковен — 1 (Хейсканен), 18:39 — 0:1. Рантанен — 3 (Маккиннон, Тэйвз), 30:24 — 1:1. Сегин — 2 (Дадонов, Стил), 35:13 — 1:2. Сегин — 3 (п.в., Дюшен), 58:23 — 1:3. Стэнковен — 2 (п.в., Робертсон, Хинтц), 59:32 — 1:4.

Вратари: Георгиев (58:05 — 58:23, 58:47 — 59:32) — Эттингер.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 30 (12+11+7) — 23 (5+8+10).

Наши: Ничушкин (19.55/0/-2), Тренин (8.17/0/-1) — Дадонов (10.33/1/0).

12 мая. Денвер. Ball Arena.

Счет в серии: 1-2