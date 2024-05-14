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Сегодня, 07:25

«Даллас» обыграл «Колорадо» и в шаге от выхода в полуфинал плей-офф НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
«Даллас» обыграл «Колорадо» (5:1) в четвертом матче серии плей-офф НХЛ.
Фото USA Today Sports
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«Даллас» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Колорадо» со счетом 5:1.

В составе «Старз» 3 (2+1) очка набрал Уайтт Джонстон, 3 (1+2) очка у Миро Хейсканена, еще по голу забили Евгений Дадонов и Сэм Стил. У «Эвеланш» шайбу забросил Кейси Миттельштадт, вратарь Александр Георгиев отразил 29 бросков из 33.

Счет в серии 3-1 в пользу «Далласа». Следующий матч пройдет 16 мая и начнется в 03.00 мск.

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

«Колорадо» — «Даллас» — 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Голы: Джонстон — 6 (мен., Стил), 15:37 — 0:1. Джонстон — 7 (бол., Робертсон, Хейсканен), 25:46 — 0:2. Хейсканен — 4 (Стэнковен, Робертсон), 31:24 — 0:3. Миттельштадт — 2 (Друэн), 32:35 — 1:3. Дадонов — 3 (Марчмент, Хейсканен), 49:27 — 1:4. Стил — 1 (п.в., Джонстон, Сегин), 58:10 — 1:5.

Вратари: Георгиев (56:21 — 58:10) — Эттингер.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 27 (2+11+14) — 34 (16+12+6).

Наши: Тренин (11.04/0/0) — Дадонов (13.10/3/0).

14 мая. Денвер. Ball Arena.

Счет в серии: 1-3.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Колорадо Эвеланш
4
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