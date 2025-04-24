«Даллас» в овертайме обыграл «Колорадо»

«Даллас» выиграл у «Колорадо» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ — 2:1 ОТ. Счет в серии стал 2-1 в пользу «Старз».

Единственный гол «Эвеланш» забил российский нападающий Валерий Ничушкин. У «Далласа» отличились Мэтт Дюшен и Тайлер Сегин.

Четвертый матч в серии состоится в воскресенье, 27 апреля. Начало игры — 04.30 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала конференции

«Колорадо» — «Даллас» — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Ничушкин — 1 (Жирар, Малински), 8:09 — 1:0. Бенн — 1 (бол., Харли, Гранлунд), 49:18 — 1:1. Сегин — 2 (Марчмент, Рантанен), 65:31 — 1:2.

Вратари: Блэквуд — Эттингер.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 28 (5+8+12+3) — 28 (14+4+7+3).

Наши: Ничушкин (19.48/3/+1) — Дадонов (13.41/1/0), Любушкин (23.10/2/-1).

Счет в серии: 1-2

24 апреля. Денвер. Ball Arena. 18 109 зрителей.