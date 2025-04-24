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«Колорадо» и «Даллас» встретятся во втором матч первого раунда плей-офф НХЛ в четверг, 24 апреля. Игра на «Болл-арене» в Денвере (США) начнется в 4.30 по московскому времени.
Изучать ключевые события и результат игры «Колорадо» — «Даллас» можно в матч-центре сайта «СЭ».
Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры плей-офф НХЛ показывают некоторые тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».
Счет в серии после двух матчей в Далласе — 1-1. В первом матче победу одержали «Эвеланш» (5:1), второй выиграли «Старз» (4:3 ОТ).