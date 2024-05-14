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Сегодня, 07:50

«Колорадо» — «Даллас»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Даллас» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Колорадо» — 5:1. Счет в серии 3-1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Старз» 3 (2+1) очка набрал Уайтт Джонстон, 3 (1+2) очка у Миро Хейсканена, еще по голу забили Евгений Дадонов и Сэм Стил. У «Эвеланш» шайбу забросил Кейси Миттельштадт, вратарь Александр Георгиев отразил 29 бросков из 33.

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