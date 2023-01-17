«Колорадо» победил «Детройт», Ничушкин сделал голевой пас в первом матче после травмы

«Колорадо» обыграл «Детройт» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У хозяев по две шайбы забросили Кэйл Макар и Нэйтан Маккиннон, по одному голу у Джей Ти Комфера и Арттури Лехконена. Российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин сделал результативную передачу в первом матче после травмы. 27-летний россиянин не выходил на лед с 24 декабря, он пропустил 9 игр.

У гостей отличились Эндрю Копп, Бен Чиаро и Дэвид Перрон.

«Колорадо» занимает девятое место в таблице Западной конференции с 47 очками в 42 матчах. «Детройт» идет на 12-й строчке Востока с 43 очками в 42 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Детройт» — 6:3 (2:0, 3:1, 1:2)

Голы: Лехконен — 12 (Макар, Тэйвз), 5:12 — 1:0. Макар — 12 (бол., Маккиннон, Ничушкин), 18:04 — 2:0. Макар — 13 (Маккиннон, Комфер), 23:05 — 3:0. Комфер — 9 (бол., Родригес, Жирар), 30:06 — 4:0. Маккиннон — 12 (Родригес, Тэйвз), 35:53 — 5:0. Копп — 4 (Перрон, Расмуссен), 38:58 — 5:1. Чиаро — 4 (Гронек, Ларкин), 43:40 — 5:2. Маккиннон — 13, 45:24 — 6:2. Зайдер — 4 (Расмуссен, Копп), 59:26 — 6:3.

Вратари: Францоуз — Хуссо (Хелльберг, 40:00).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 27 (10+12+5) — 29 (8+8+13).

Наши: Ничушкин (18.54/4/0) — -.

16 января. Денвер. Ball Arena.