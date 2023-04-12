«Колорадо» в овертайме проиграл «Эдмонтону». Георгиев отразил 38 бросков

Сегодня, 07:19
«Колорадо» проиграл «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2 ОТ.
Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 38 из 40 бросков по своим воротам.
«Эдмонтон» набрал 107 очков и занимает 2-е место в Западной конференции. «Колорадо» идет третьим — 105 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Эдмонтон» — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Майерс — 4, 4:52 — 1:0. Экхольм — 9 (Маклеод, Фогеле), 5:28 — 1:1. Бушар — 7 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 61:50 — 1:2.
Вратари: Георгиев — Скиннер.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 29 (9+7+13+0) — 40 (8+17+12+3).
Наши: Ничушкин (21.16/1/0) — Костин (5.34/0/-1).
12 апреля. Денвер. Ball Arena. 18135 зрителей.