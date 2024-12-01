Шайба Подколзина помогла «Эдмонтону» обыграть «Колорадо»

«Эдмонтон» на выезде одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» — 4:1.

За «Ойлерз» шайбы забросили Каспери Капанен, Василий Подколзин, Бретт Кулак и Райан Ньюджент-Хопкинс.

Автором единственного гола «Эвеланш» стал Николай Коваленко.

«Эдмонтон» набрал 28 очков в 24 матчах и расположился на 6-й строчке Западной конференции, «Колорадо» с 26 очками в 25 встречах идет 9-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Эдмонтон» — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы: Коваленко — 4 (бол., Лехконен, Жирар), 7:02 — 1:0. Капанен — 2 (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 11:48 — 1:1. Подколзин — 3 (Стэчер, К. Браун), 33:48 — 1:2. Кулак — 5 (Эмберсон, Дж. Скиннер), 43:56 — 1:3. Нюджент-Хопкинс — 4 (п.в., Хенрик, Бушар), 58:28 — 1:4.

Вратари: Георгиев (56:16 — 56:23, 56:58 — 58:28) — С. Скиннер.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 28 (10+7+11) — 32 (10+12+10).

Наши: Коваленко (12.53/2/-1), Ничушкин (22.03/1/-2), Прищепов (6.27/0/-1) — Подколзин (13.03/2/+1).

1 декабря. Денвер. Ball Arena. 18080 зрителей.