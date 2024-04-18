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Сегодня, 22:45

«Колорадо» — «Эдмонтон»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Колорадо» и «Эдмонтон» сыграют в матче НХЛ 19 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеисты Арттури Лехконен (слева) и Валерий Ничушкин.
Арттури Лехконен (слева) и Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports
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В ночь с 18 на 19 апреля «Колорадо» дома примет «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра на льду «Болл-арены» начнется в 04.30 по московскому времени.

Посмотреть бесплатную видеотрансляцию матча «Колорадо» — «Эдмонтон» можно будет в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим варианты ссылок — первый, второй и третий. Следите за ключевыми событиями противостояния НХЛ можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Эвеланш» находятся на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции со 105 очками. «Ойлерз» располагаются на пятой строчке на Западе со 104 баллами.

В текущем сезоне российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин провел 53 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 51 (26+25) очко.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Эдмонтон Ойлерз
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