В ночь с 18 на 19 апреля «Колорадо» дома примет «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра на льду «Болл-арены» начнется в 04.30 по московскому времени.

Посмотреть бесплатную видеотрансляцию матча «Колорадо» — «Эдмонтон» можно будет в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим варианты ссылок — первый, второй и третий. Следите за ключевыми событиями противостояния НХЛ можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Эвеланш» находятся на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции со 105 очками. «Ойлерз» располагаются на пятой строчке на Западе со 104 баллами.

В текущем сезоне российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин провел 53 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 51 (26+25) очко.

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