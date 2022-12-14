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Сегодня, 07:35

«Колорадо» обыграл «Филадельфию»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Колорадо» переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Эвеланш» одержали вторую победу подряд после серии из четырех поражений.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов результативными действиями не отметился.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Филадельфия» — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Голы: Йорк — 1, 12:52 — 0:1. Тэйвз — 2 (Комфер, О`Коннор), 29:25 — 1:1. Лехконен — 8 (мен., Джонсон), 35:04 — 2:1. Комфер — 4 (Лехконен), 51:33 — 3:1. ван Римсдайк — 4 (Конекны, Хэйс), 56:22 — 3:2.

Вратари: Францоуз — Сандстрем (55:47 — 56:22, 56:41 — 58:25, 58:39).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 25 (10+9+6) — 28 (8+4+16).

Наши: Ничушкин (21.13/3/0) — Проворов (21.03/2/-1).

14 декабря. Денвер. Ball Arena.

Иван Проворов
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Филадельфия Флайерз
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