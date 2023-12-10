«Колорадо» уступил «Филадельфии», Просветов пропустил пять шайб

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Филадельфии» со счетом 2:5.

В составе «Эвеланш» отличились Натан Маккиннон и Джош Мэнсон, вратарь Петр Кочетков отразил 29 бросков из 34. У «Флайерз» дубль оформил Трэвис Конекны, еще по шайбе забросили Оуэн Типпетт, Трэвис Санхейм и Джоэл Фараби.

После этого матча «Колорадо» с 35 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Филадельфия» с 32 очками — на шестой строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Филадельфия» — 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Голы: Конекны — 15 (Кутюрье, Форстер), 17:41 — 0:1. Маккиннон — 11 (Мэнсон, Тэйвз), 18:59 — 1:1. Типпетт — 9 (Бринк), 29:01 — 1:2. Санхейм — 3 (Фрост, Типпетт), 31:17 — 1:3. Мэнсон — 2 (Джохансен), 32:28 — 2:3. Конекны — 16 (буллит), 49:31 — 2:4. Фараби — 10 (Бринк, Санхейм), 50:17 — 2:5.

Вратари: Просветов — Харт.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 39 (13+15+11) — 34 (12+12+10).

Наши: Ничушкин (22.00/6/-1) — Замула (12.42/0/-1).

10 декабря. Денвер. Ball Arena.