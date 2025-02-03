Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 01:40

«Колорадо» победил «Филадельфию», забросив две безответные шайбы

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Филадельфию» со счетом 2:0.

Отличились Самюэль Жирар и Нэйтан Маккиннон.

После этого матча «Колорадо» с 64 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Филадельфия» с 52 очками — на предпоследней 15-й строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Филадельфия» — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Голы: Жирар — 3 (Миттельштадт, Друэн), 28:33 — 1:0. Маккиннон — 20 (бол., Макар, Друэн), 37:28 — 2:0.

Вратари: Блэквуд — Эрссон.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 32 (6+18+8) — 24 (10+7+7).

Наши: — - Мичков (16.49/0/0).

2 февраля. Денвер. Ball Arena. 18076 зрителей

НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Филадельфия Флайерз
Читайте также
Захарова вспомнила анекдот о маленькой моли в ответ на слова Зеленского
Александрова обыграла украинку Ястремскую в финале турнира WTA в Линце
Овечкин сократил до 17 голов отставание от рекорда Гретцки
Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США ради отмены пошлин
От Шамара уже избавились и нашли ему дорогую замену, Промес приехал к красно-белым и наблюдал за разгромом «Астаны». Что сейчас происходит в «Спартаке»
Китайский аналог ChatGPT произвел фурор в сфере ИИ. Что нужно знать
Популярное видео
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя