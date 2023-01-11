«Флорида» победила «Колорадо»

«Флорида» победила «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

В составе «Пантерз» отметились Александер Барков, Брэндон Монтур, Сэм Беннетт и Мэттью Ткачак (дубль). У «Эвеланг» забивали Эндрб Кольяно, Микко Рантанен, Натан Маккиннон и Джей Ти Комфер.

«Флорида» с 42 очками занимает 11-е место на Востоке. «Колорадо» — на 11-й строчке Запада с 43 очками.

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«Колорадо» — «Флорида» — 4:5 (1:3, 0:1, 3:1)

Голы: Барков — 10 (Лунделл), 9:07 — 0:1. Монтур — 7 (Верхэге, Беннетт), 11:52 — 0:2. Беннетт — 9 (бол., Райнхарт), 13:47 — 0:3. Кольяно — 5 (Макдермид, Макар), 19:06 — 1:3. Ткачак — 21 (Барков, Монтур), 39:08 — 1:4. Рантанен — 27 (Хант, Комфер), 46:29 — 2:4. Маккиннон — 11 (Рантанен, Жирар), 46:49 — 3:4. Комфер — 8 (Макдермид, Родригес), 52:07 — 4:4. Ткачак — 22 (бол.), 56:30 — 4:5.

Вратари: Георгиев (58:15 — 59:26, 59:51) — Бобровский.

Штраф: 13 — 15.

Броски: 31 (13+4+14) — 37 (11+17+9).

Наши: — - -.

11 января. Денвер. Ball Arena.