«Флорида» проиграла «Колорадо», Бобровский сделал 31 сэйв

«Колорадо» на своем льду обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У хозяев дубль оформил Девон Тэйвз и в пустые ворота забил Микко Рантанен. Единственная шайба гостей на счету Картера Верхэге.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 31 из 33 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.

«Колорадо» набрал 51 очков в 41 матче и занимает 6-е место в Западной конференции. «Флорида» идет на 5-й строчке в Восточной конференции — 50 очков в 41 игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Флорида» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: Верхэге — 10 (Лунделл, Й. Боквист), 15:57 — 0:1. Тэйвз — 4 (Миттельштадт), 38:18 — 1:1. Тэйвз — 5 (Колтон, Пярссинен), 48:54 — 2:1. Рантанен — 24 (п.в., Тэйвз, Маккиннон), 58:03 — 3:1.

Вратари: Блэквуд — Бобровский (57:50 — 58:03).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 34 (11+7+16) — 26 (4+9+13).

Наши: — - Куликов (21.58/0/0).

7 января. Денвер. Ball Arena. 18024 зрителя.