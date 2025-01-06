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6 января, 23:50

«Колорадо» — «Флорида»: смотреть трансляцию матча НХЛ

«Колорадо» и «Флорида» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ 7 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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«Колорадо» и «Флорида» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на вторник, 7 января. Матч примет «Болл-арена» в Денвере (США), стартовое вбрасывание — в 5.00 по московскому времени.

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

За ключевыми событиями и результатом игры «Колорадо» — «Флорида» можно следить в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Колорадо» провел 40 матчей и набрал 49 очков, у «Флориды» — 40 игр и 50 очков.

В воскресенье «Эвеланш» по буллитам уступили «Монреалю» (1:2 Б) и прервали серию из шести побед подряд, а «Пантерз» — выиграли у «Питтсбурга» (3:2 Б).

НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Флорида Пантерз
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