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1 апреля, 06:23

«Колорадо» по буллитам уступил «Калгари»

Сергей Разин
корреспондент
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«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил в серии буллитов «Калгари» со счетом 2:3.

В составе «Эвеланш» отличились Кейл Макар и Логан О'Коннор, у «Флэймз» шайбы забросили Райан Ломберг и Адам Клапка, победный буллит реализовал Егор Шарангович.

После этого матча «Колорадо» с 94 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Калгари» с 82 очками — на девятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Калгари» — 2:3 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Макар — 28 (Маккиннон, Тэйвз), 16:31 — 1:0. О`Коннор — 10 (Келли), 27:59 — 2:0. Ломберг — 2 (Клапка, Уигар), 50:57 — 2:1. Клапка — 3 (Ломберг, Руни), 51:29 — 2:2.

Победный буллит: Шарангович.

Вратари: Уэджвуд — Владарж.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 29 (10+11+5+3) — 27 (6+6+11+4).

Наши: Ничушкин (19.00/4/0) — -.

1 апреля. Денвер. Ball Arena.

3
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Колорадо Эвеланш
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