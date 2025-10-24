«Каролина» обыграла «Колорадо», Ничушкин и Свечников не забили в серии буллитов

«Каролина» выиграла у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б.

У «Эвеланш» дубль оформил российский нападающий Валерий Ничушкин, а также по голу забили Паркер Келли и Мартин Нечас. У «Харрикейнз» забили Сет Джарвис, Эрик Робинсон, Себастьян Ахо и Логан Стэнковен.

Российские нападающий Валерий Ничушкин («Колорадо») и Андрей Свечников («Каролина») не реализовали свои попытки в серии буллитов.

«Колорадо» потерпел второе поражение подряд, но с 13 очками в 8 матчах лидирует в Западной конференции. «Каролина» идет второй в Восточной конференции — 12 очков в 7 играх.