НХЛ. Новости
24 октября, 07:14

«Каролина» обыграла «Колорадо», Ничушкин и Свечников не забили в серии буллитов

Евгений Козинов
Корреспондент

«Каролина» выиграла у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б.

У «Эвеланш» дубль оформил российский нападающий Валерий Ничушкин, а также по голу забили Паркер Келли и Мартин Нечас. У «Харрикейнз» забили Сет Джарвис, Эрик Робинсон, Себастьян Ахо и Логан Стэнковен.

Российские нападающий Валерий Ничушкин («Колорадо») и Андрей Свечников («Каролина») не реализовали свои попытки в серии буллитов.

«Колорадо» потерпел второе поражение подряд, но с 13 очками в 8 матчах лидирует в Западной конференции. «Каролина» идет второй в Восточной конференции — 12 очков в 7 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
24 октября, 04:00. Ball Arena (Денвер)
Колорадо
Каролина
2

  • bvp

    Биг Вэл.

    24.10.2025

  • Алексей Х

    А дубль Валеры это так, мелочи))) Форма команд порадовала!! Вернулся в молодость...Квебек Нордикс и Хартфорд Уэйлерз навсегда))

    24.10.2025

    Хоккей
    НХЛ
    ХК Каролина Харрикейнз
    ХК Колорадо Эвеланш
