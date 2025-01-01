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«Коламбус» по буллитам обыграл «Каролину», Марченко оформил дубль

Евгений Козинов
Корреспондент
Кирилл Марченко в матче с «Каролиной» 1 января 2025 года.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Коламбус» выиграл у «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко оформил дубль. Теперь у него 42 (16+26) очка в 38 играх этого сезона. Дмитрий Воронков набрал 2 (1+1) очка и добрался до отметки в 24 (13+11) очка.

Голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 25 из 28 бросков по своим воротам.

«Коламбус» с 38 очками в 38 играх занимает 11-е место в Восточной конференции. «Каролина» идет на 5-й строчке — 46 очков в 37 играх.

Кирилл Марченко
Петр Кочетков
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
Дмитрий Воронков
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