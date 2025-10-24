«Колорадо» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» победила «Колорадо» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б.

У гостей забили Сет Джарвис, Эрик Робинсон, Себастьян Ахо и Логан Стэнковен. Победный буллит на счету Джарвиса. В составе «Колорадо» отличились Валерий Ничушкин (дважды), Паркер Келли и Мартин Нечас.

«Колорадо» лидирует в таблице Западной конференции (13 очков после восьми матчей), «Каролина» идет второй в Восточной конференции (12 очков после семи матчей).

