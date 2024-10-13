«Коламбус» переиграл «Колорадо», Чинахов и Марченко набрали по 3 очка

«Коламбус» на выезде выиграл у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.

Российские нападающие «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко и Егор Чинахов набрали по 3 (1+2) очка. Они были признаны первой и второй звездой матча соответственно.

Голкипер Даниил Тарасов отразил 26 из 30 бросков по своим воротам.

«Эвеланш» начали сезон с двух поражений подряд. «Коламбус» Одержал первую победу в двух играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Коламбус» — 4:6 (1:2, 2:3, 1:1)

Голы: Веренски — 2 (Чинахов, Монахэн), 6:38 — 0:1. К. Джонсон — 2 (Кристиансен), 7:45 — 0:2. Маккиннон — 1 (бол., Иван, Рантанен), 19:52 — 1:2. Фантилли — 1 (Лабанк, Тарасов), 21:56 — 1:3. Вуд — 1 (Келли, де Хаан), 22:11 — 2:3. Миттельштадт — 2 (бол., Колтон, Макар), 23:42 — 3:3. Марченко — 1 (Северсон), 24:33 — 3:4. Чинахов — 1 (Монахэн, Марченко), 29:49 — 3:5. Колтон — 1 (Маккиннон, Макар), 58:40 — 4:5. Монахэн — 1 (бол., п.в., Марченко, Чинахов), 59:48 — 4:6.

Вратари: Георгиев (Аннунен, 21:56) — Тарасов.

Штраф: 18 — 10.

Броски: 30 (10+13+7) — 23 (8+7+8).

Наши: Коваленко (13.50/1/0) — Марченко (18.11/2/+2), Проворов (25.55/1/+1), Чинахов (17.57/4/+2).

13 октября. Денвер. Ball Arena. 18080 зрителей.