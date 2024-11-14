Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:49

Хет-трик Рантанена принес «Колорадо» победу над «Лос-Анджелесом»

Микко Рантанен в матче «Колорадо» — «Лос-Анджелес».
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен

«Колорадо» переиграл «Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

За «Эвеланш» шайбы забросили Арттури Лехконен и оформивший хет-трик Микко Рантанен. Российский голкипер команды Александр Георгиев отразил 13 из 15 бросков соперников по своим воротам.

За «Кингз» дублем отличился Адриан Кемпе.

«Колорадо» с 18 очками занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, а «Лос-Анджелес» с 21 очком располагается на 4-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Лос-Анджелес» — 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)

Голы: Кемпе — 6 (Мур, Копитар), 0:32 — 0:1. Лехконен — 3 (Рантанен, Маккиннон), 3:40 — 1:1. Кемпе — 7 (Копитар, Мур), 15:51 — 1:2. Рантанен — 10 (Макар), 36:07 — 2:2. Рантанен — 11 (Маккиннон, О`Коннор), 50:01 — 3:2. Рантанен — 12 (п.в., Маккиннон, Лехконен), 58:01 — 4:2.

Вратари: Георгиев — Кемпер (Риттих, 40:00, 58:01).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 25 (5+13+7) — 15 (9+0+6).

Наши: Коваленко (14.57/0/-1), Прищепов (4.23/1/0) — Гавриков (25.52/1/0).

14 ноября. Денвер. Ball Arena.

НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Лос-Анджелес Кингз

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Роман Ротенберг подтвердил продажу арены в Хельсинки
Запад проигрывает в войне санкций. И вот почему
За что Амарала уволили из «Спартака»
Россия опередила Литву в борьбе за место в ключевом комитете ООН
Разбор завалов на месте обрушения моста в Крыму может занять около суток
Судья Кут, обматеривший Клоппа, точно в беде. Появилось видео, на котором он нюхает белый порошок
Сегодня
Вчера
Неделя