«Колорадо» обыграл «Лос-Анджелес»

«Колорадо» выиграл у «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Эвеланш» одержали четвертую победу кряду.

Мартин Нечас оформил дубль, а также по голу забили Джонатан Друэн и Логан О`Коннор.

«Колорадо» набрал 93 очка в 73 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции. «Кингз» идут на 5-й строчке — 89 очков в 71 игре.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Лос-Анджелес» — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Голы: О`Коннор — 9 (Макар, Друри), 25:25 — 1:0. Нечас — 25 (Жирар, Нельсон), 26:57 — 2:0. Нечас — 26 (бол., Макар, Друэн), 35:29 — 3:0. Друэн — 11 (бол., Маккиннон, Нечас), 44:56 — 4:0.

Вратари: Блэквуд — Риттих.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (14+5+7) — 22 (7+6+9).

Наши: Ничушкин (21.01/3/0) — Гавриков (21.07/1/-1), Кузьменко (14.16/1/0).

28 марта. Денвер. Ball Arena. 18 087 зрителей.