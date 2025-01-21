«Миннесота» обыграла «Колорадо», Тренин забил победный гол

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Колорадо» со счетом 3:1.

В составе «Уайлд» отличились Джейкоб Мидлтон, Яков Тренин и Брок Фабер. У «Эвеланш» единственный гол забил Натан Маккиннон.

После этого матча «Миннесота» прервала серию из трех поражений и с 60 очками занимает четвертое место в Западной конференции. «Колорадо» с 57 очками — на шестой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Миннесота» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Миддлтон — 7 (Эгрен, Годро), 12:18 — 0:1. Маккиннон — 18 (Жирар), 38:52 — 1:1. Тренин — 4 (Иржичек, Эгрен), 42:08 — 1:2. Фэйбер — 6 (Хартман, Миддлтон), 43:43 — 1:3.

Вратари: Блэквуд — Флери.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 27 (4+7+16) — 26 (9+13+4).

Наши: — - Тренин (10.37/2/+1), Хуснутдинов (9.55/0/-1).

20 января. Денвер. Ball Arena. 18072 зрителя.