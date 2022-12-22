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НХЛ

Сегодня, 06:47

«Колорадо» в овертайме обыграл «Монреаль», у Георгиева 19 сейвов

Сергей Разин
корреспондент
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«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Монреаль» со счетом 2:1.

В составе «Эвеланш» отличились Арттури Лехконен и Микко Рантанен, вратарь Александр Георгиев отразил 19 бросков. У «Канадиенс» единственную шайбу забросил Энтони Ричард.

После этого матча «Колорадо» с 38 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Монреаль» с 33 очками — на 13-й строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Монреаль» — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Ричард — 1 (Эванс, Армиа), 1:48 — 0:1. Лехконен — 9 (бол., Рантанен, Макар), 42:16 — 1:1. Рантанен — 22 (Тэйвз), 61:51 — 2:1.

Вратари: Георгиев — Аллен.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 36 (12+14+9+1) — 20 (12+4+3+1).

Наши: Ничушкин (19.50/1/+1) — Дадонов (14.05/1/0).

22 декабря. Денвер. Ball Arena.

НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Монреаль Канадиенс
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