«Монреаль» по буллитам обыграл «Колорадо»

«Монреаль» победил «Колорадо» в серии буллитов гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У «Канадиенс» шайбу и победный буллит забросил Коул Кофилд.

За «Эвеланш» голом отметился Микко Рантанен.

«Монреаль» набрал 39 очков в 39 матчах и занимает 11-е место в Восточной конференции, «Колорадо» идет 6-м на «Западе» с 49 очками в 40 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Монреаль» — 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Рантанен — 23 (бол., Маккиннон, Макар), 9:01 — 1:0. Кофилд — 21 (Сузуки, Хатсон), 53:25 — 1:1.

Победный буллит: Кофилд.

Вратари: Блэквуд — Добеш.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 23 (8+5+7+3) — 24 (4+8+10+2).

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5 января. Денвер. Ball Arena.