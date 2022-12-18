«Колорадо» обыграл «Нэшвилл», у Георгиева 25 сейвов

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нэшвилл» со счетом 3:1.

В составе «Эвеланш» отличились Микко Рантанен, Алекс Ньюхук и Кайл Макар, форвард Валерий Ничушкин отметился результативной передачей, вратарь Александр Георгиев отразил 25 бросков. У «Предаторз» единственный гол на счету Мэтта Дюшена.

После этого матча «Колорадо» с 34 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 28 очками — на 12-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Нэшвилл» — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Рантанен — 21 (бол., Макар), 28:38 — 1:0. Ньюхук — 7 (Родригес, Ничушкин), 39:44 — 2:0. Дюшен — 7 (Нидеррайтер), 43:25 — 2:1. Макар — 7 (п.в.), 59:28 — 3:1.

Вратари: Георгиев — Сарос (58:33 — 58:53, 59:08 — 59:28, 59:33 — 59:46).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 30 (8+12+10) — 26 (10+8+8).

Наши: Ничушкин (20.25/5/+1) — Тренин (12.16/2/-1).

18 декабря. Денвер. Ball Arena. 18131 зритель.