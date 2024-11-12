«Колорадо» в овертайме победил «Нэшвилл», Георгиев отразил 29 бросков из 31

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нэшвилл» в овертайме со счетом 3:2.

В составе «Эвеланш» отличились Девон Тэйвз, Микко Рантанен и Самюэль Жирар, вратарь Александр Георгиев отразил 29 бросков из 31. У «Предаторз» шайбы забросили Люк Евангелиста и Колтон.

После этого матча «Колорадо» с 16 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 12 очками — на последней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Нэшвилл» — 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Евангелиста — 2 (Пярссинен, Дель Гайзо), 1:45 — 0:1. Тэйвз — 1 (Жирар, Тайнан), 24:32 — 1:1. Рантанен — 9 (Кивиранта, Маккиннон), 31:37 — 2:1. Сиссонс — 2 (Йоси), 40:59 — 2:2. Жирар — 1, 62:46 — 3:2.

Вратари: Георгиев — Сарос (1:42 — 1:45).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 32 (6+9+15+2) — 31 (12+13+5+1).

Наши: Коваленко (11.12/2/0), Прищепов (6.02/0/0) — -.

12 ноября. Денвер. Ball Arena.