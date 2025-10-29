Видео
НХЛ. Новости
29 октября, 07:01

Гол Бардакова и 5 очков Олофссона помогли «Колорадо» обыграть «Нью-Джерси»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Колорадо» дома победил «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:4.

Нападающий «Колорадо» Виктор Олофссон оформил хет-трик и сделал две результативные передачи. 3 (2+1) очка набрал форвард хозяев Нэйтан Маккиннон. Российский нападающий Захар Бардаков забросил одну шайбу. Валерий Ничушкин отметился голевой передачей. Еще по голу на счету Паркера Келли и Мартина Нечаса.

У гостей по разу отличились Стефан Ноусен, Дуги Хэмилтон, Доусон Мерсер и Джек Хьюз.

«Колорадо» (16 очков) прервал 4-матчевую серию поражений и поднялся на второе место в Западной конференции НХЛ. «Нью-Джерси» (16) продолжает лидировать на «Востоке». У «Дэвилз» прервалась 8-матчевая серия побед.

НХЛ. Регулярный чемпионат
29 октября, 04:00. Ball Arena (Денвер)
Колорадо
Нью-Джерси

Источник: Таблица КХЛ
8

  • Вислый в бане

    You're абсолютли wright.

    29.10.2025

  • Ирина

    Такое лучше писать на иностранных сайтах, а не мне, так как у нас в школе не было учителя английского языка. А в последнем слове Вашего предложения нет ошибки?

    29.10.2025

  • Вислый в бане

    Bloody double standards.

    29.10.2025

  • Ирина

    У Маккиннона и у Макара считается, у Ничушкина - нет!:hugging::hugging:

    29.10.2025

  • Вислый в бане

    А вот когда в большинстве - считается за "нашакалено" или нет?

    29.10.2025

  • Андрей Андрей

    Погоняли бесиков.

    29.10.2025

  • nikola mozaev

    Сумасшедший матч в Колорадо! Во втором периоде команды совместными усилиями забросили 8 шайб! Кроме звёзд Колорадо Маккиннона и Макара, отдельно стоит отметить Виктора Олофссона, оформившего хет-трик и Захара Бардакова, забросившего вторую шайбу в матче.

    29.10.2025

  • baruv

    Маккиннон стабилен.

    29.10.2025

