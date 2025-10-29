Гол Бардакова и 5 очков Олофссона помогли «Колорадо» обыграть «Нью-Джерси»

«Колорадо» дома победил «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:4.

Нападающий «Колорадо» Виктор Олофссон оформил хет-трик и сделал две результативные передачи. 3 (2+1) очка набрал форвард хозяев Нэйтан Маккиннон. Российский нападающий Захар Бардаков забросил одну шайбу. Валерий Ничушкин отметился голевой передачей. Еще по голу на счету Паркера Келли и Мартина Нечаса.

У гостей по разу отличились Стефан Ноусен, Дуги Хэмилтон, Доусон Мерсер и Джек Хьюз.

«Колорадо» (16 очков) прервал 4-матчевую серию поражений и поднялся на второе место в Западной конференции НХЛ. «Нью-Джерси» (16) продолжает лидировать на «Востоке». У «Дэвилз» прервалась 8-матчевая серия побед.