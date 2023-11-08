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НХЛ

Сегодня, 09:00

«Колорадо» победил «Нью-Джерси», Ничушкин отдал голевую передачу

Руслан Минаев
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«Колорадо» дома победил «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У «Эвеланш» забивали Мико Рантанен (дубль), Росс Колтон, Майлз Вуд, Райан Йохансен и Нэйтан Маккиннон. Российский форвард Валерий Ничушкин отдал голевую передачу. У «Дэвилз» шайбы забросили Тайлер Тоффоли, Тимо Майер и Даги Хэмилтон.

«Колорадо» с 16 очками занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Нью-Джерси» с 15 очками — на 5-м месте «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Нью-Джерси» — 6:3 (1:1, 2:2, 3:0)

Голы: Тоффоли — 8 (Марино, Маклеод), 3:43 — 0:1. Рантанен — 7 (бол., Макар, Маккиннон), 15:50 — 1:1. Колтон — 3 (Вуд, О`Коннор), 22:25 — 2:1. Майер — 3 (бол., Братт, Хэмилтон), 31:04 — 2:2. Вуд — 2 (мен., Ничушкин, Макар), 31:45 — 3:2. Хэмилтон — 5 (бол., Тоффоли, Палат), 35:04 — 3:3. Джохансен — 5, 47:37 — 4:3. Маккиннон — 5 (Рантанен, Макар), 49:45 — 5:3. Рантанен — 8 (п.в.), 58:33 — 6:3.

Вратари: Георгиев — Ванечек (57:01 — 58:33).

Штраф: 21 — 12.

Броски: 32 (11+9+12) — 23 (8+8+7).

Наши: Ничушкин (18.24/2/+2) — -.

8 ноября. Денвер. Ball Arena. 18 087 зрителей.

НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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