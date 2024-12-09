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9 декабря, 23:25

«Колорадо» обменял Георгиева и Коваленко в «Сан-Хосе»

Алина Савинова
Александр Георгиев.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Колорадо» произвел обмен с «Сан-Хосе», в результате которого получил вратаря Маккензи Блэквуда, нападающего Дживани Смита и выбор в 5-м раунде драфта НХЛ 2027 года.

В обратном направлении последовали голкипер Александр Георгиев и форвард Николай Коваленко. Также «Шаркс» получили выбор в 5-м раунде драфта 2025 года и во 2-м раунде драфта-2026.

В нынешнем сезоне 28-летний Георгиев провел 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, отражая в среднем за игру 87,4% бросков при коэффициенте надежности 3.38. Голкипер выступал за «Эвеланш» с 2022 года.

25-летний Коваленко сыграл за «Колорадо» 28 матчей, отметившись 4 заброшенными шайбами и 4 результативными передачами. Этот сезон дебютный для российского форварда в НХЛ. Ранее он играл за нижегородское «Торпедо».

Источник: https://www.nhl.com/avalanche/news/trade
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Александр Георгиев
Николай Коваленко
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сан-Хосе Шаркс
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