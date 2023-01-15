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НХЛ

Сегодня, 05:58

«Колорадо» всухую разгромил «Оттаву», забросив семь безответных шайб

Иван Торопцев
Корреспондент
«Колорадо» — «Оттава».
Фото USA Today Sports
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«Колорадо» разгромил «Оттаву» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:0.

У «Эвеланш» по две шайбы забросили Арттури Лехконен, Алекс Ньюхук и Микко Рантанен, один гол на счету Брэда Ханта.

«Колорадо» занимает девятое место в таблице Западной конференции с 45 очками в 41 матче. «Оттава» идет на 14-й строчке Востока с 41 очком в 42 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Оттава» — 7:0 (2:0, 2:0, 3:0)

Голы: Рантанен — 28 (Маккиннон, Родригес), 5:45 — 1:0. Ньюхук — 8 (О`Коннор, Кольяно), 7:50 — 2:0. Лехконен — 10 (Тэйвз), 29:05 — 3:0. Рантанен — 29 (Ньюхук, Жирар), 35:57 — 4:0. Лехконен — 11 (бол., Маккиннон, Макар), 48:18 — 5:0. Хант — 2 (Энглунд, Лехконен), 55:49 — 6:0. Ньюхук — 9 (О`Коннор), 58:14 — 7:0.

Вратари: Францоуз — Форсберг.

Штраф: 13 — 11.

Броски: 33 (12+14+7) — 29 (10+11+8).

Наши: — - Зуб (13.30/1/-2).

15 января. Денвер. Ball Arena. 18124 зрителя.

Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Оттава Сенаторз
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