Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

НХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:47

Первый гол Коваленко в НХЛ помог «Колорадо» обыграть «Оттаву»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Николай Коваленко в матче против «Оттавы».
Фото Isaiah J. Downing-Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен

«Колорадо» дома победил «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

В этой игре российский нападающий «Эвеланш» Николай Коваленко забил свой первый гол в лиге. Помимо него, у хозяев забили Джош Мансон, Логан О'Коннор, Росс Колтон и Нэйтан Маккиннон.

У гостей дважды отличился Клод Жиру, по одному голу у Брэйди Ткачука и Ника Казинса.

«Колорадо» вышел на девятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 10 очками в 9 матчах. «Оттава» идет на 12-й строчке «Востока» с 8 очками в 8 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Оттава» — 5:4 (1:0, 1:0, 3:4)

Голы: Коваленко — 1 (Миттельштадт, Маккиннон), 19:52 — 1:0. Мэнсон — 1 (Миттельштадт, Жирар), 39:42 — 2:0. Ткачак — 4 (Клевен, Казинс), 49:15 — 2:1. Казинс — 1 (Ткачак, Штюцле), 51:23 — 2:2. О`Коннор — 1 (Миттельштадт, Жирар), 53:29 — 3:2. Колтон — 8 (Макар), 55:01 — 4:2. Жиру — 4 (Батерсон, Шабо), 56:48 — 4:3. Маккиннон — 4 (п.в., Рантанен), 58:45 — 5:3. Жиру — 5 (Норрис, Сандерсон), 59:50 — 5:4.

Вратари: Аннунен — Форсберг (Ульмарк, 22:52, Форсберг, 23:09, Ульмарк, 24:37, Форсберг, 29:06).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 32 (8+11+13) — 30 (6+8+16).

Наши: Коваленко (14.10/1/+1) — -.

28 октября. Денвер. Ball Arena. 18020 зрителей.

Николай Коваленко
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Оттава Сенаторз

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Медведь покусал лыжника на Камчатке во время тренировки
Тео не станут продавать, а Станкович делает скучную и слишком прагматичную команду? Что произошло после матча «Спартака» с «Пари НН»
Пилот Ferrari Сайнс выиграл Гран-при Мексики чемпионата «Формула-1»
Чимаев победил Уиттакера в первом раунде со-главного боя UFC 308
Радио ЦАХАЛ сообщило о ликвидации стратегического оборонного потенциала Ирана
Диетолог рассказала о пользе принципа «гарвардской тарелки»
Сегодня
Вчера
Неделя