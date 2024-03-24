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24 марта, 19:00

«Колорадо» — «Питтсбург»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

Видеотрансляция матча НХЛ «Колорадо» — «Питтсбург» 24 марта во ВКонтакте начнется в 21.00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ХК «Колорадо».
Фото USA Today Sports
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«Колорадо» на своем льду сыграет против «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ в воскресенье, 24 марта. Игра состоится на арене «Болл-Арене» в Денвере, Колорадо, США. Начало — в 21.00 по московскому времени.
Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Колорадо» — «Питтсбург» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Колорадо» занимает сейчас 2-е место в таблице Западной конференции, набрав 95 очков. «Питтсбург» идет на 13-й строчке «Востока», имея в своем активе 69 очков.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

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ХК Колорадо Эвеланш
ХК Питтсбург Пингвинз
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